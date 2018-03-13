В Одессе суд приговорил к 7 годам тюрьмы и сразу отпустил боевика, готовившего серию кровавых терактов

На свободу вышел одесский террорист и сторонник «русского мира» Василий Кондратенко, которому инкриминировали множество уголовных нарушений, среди которых незаконное хранение оружия и организация террористических атак.

Об этом сообщает «Думская».

В 2014 году Приморский районный суд Одессы приговорил 37-летнего уроженца Черниговской области к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Однако в марте 2018 года террорист вышел на свободу благодаря «закону Савченко».

Как известно, многократно судимого за хулиганство, кражи и нанесение тяжки телесных Кондратенко вместе с тремя сообщниками задержали 28 мая 2014 года. При задержании он оказывал сопротивление оперативникам СБУ, открыв по ним огонь из пистолета CZ 75 Compact с глушителем.

Во время обысков, у мужчины дома обнаружили пистолет Stalker 918-S, револьвер Наган, обрез охотничьего ружья ИЖ-27Е, боеприпасы к ним, нитроцеллюлозные пороха и семь самодельных взрывных устройств, начиненных шурупами и металлическими шариками.

Одно из устройств мужчину успел взорвать в одесском отельном комплексе «Palace del Mar» в день выборов президента Украины.

Остальные взрывы, террорист планировал совершить возле административных зданий Одессы. за серию взрывов Кондратенко вместе с подельниками должны были получить $10 тысяч.

По данным следствия террорист с сообщниками также получили заказ на похищение или убийство известных активистов Революции Достоинства Романа Девятова и Марка Гордиенко, а также депутата облсовета Алексея Гончаренко.

Напомним, ранее суд оправдал жителя Николаевщины, который отправился воевать за боевиков «ДНР».