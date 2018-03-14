Полиция задержала николаевца, который ограбил на улице прохожую

В Николаеве полиция задержала 25-летнего парня по подозрению в ограблении женщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

12 марта около 6:00 утра в полицию обратилась 56-летняя местная жительница с сообщением, что стала жертвой ограбления. Она рассказала, что находилась на остановке общественного транспорта на проспекте Мира, когда неожиданно сзади к ней подбежал неизвестный мужчина и вырвал из ее рук сумку. Добычей грабителя стали кошелек с 200 гривнами и мобильный телефон.

«Получив описание внешности злоумышленника, недалеко от месяца преступления наряд патрульных полицейских заметил мужчину, похожего на подозреваемого. Задержанным оказался ранее судимый 25-летний житель области. У него изъяли отобранное у женщины имущество и вернули владелице. По словам грабителя, он всю ночь развлекался и потратил все деньги, а когда возвращался домой, то заметил женщину и решил отобрать у нее сумку», - пояснили в полиции.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 186 («Грабеж») Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории города и области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве задержали грабителей, которые ночью напали на девушку.