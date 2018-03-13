Почти 60 % украинцев никогда не пытались защитить свои права, - омбудсмен

Около 58 % граждан Украины даже при нарушении их прав никогда не пытались себя защитить.

Об этом говорится в годовом отчете Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

Так, согласно соцопросу, который был проведен при поддержке ПРООН в Украине Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и ОО «Центр информации о правах человека», около 58 % украинцев указали, что даже при нарушении их прав они никогда не пытались эти права защитить.

Доля тех, кто решил бороться за свои права, составляет 23 %, и они среди всех имеющихся средств защиты выбрали поиск нужных знакомств и родственные связи.

По мнению Омбудсмена, такое положение вещей создает общественный спрос на коррупцию и говорит об огромной проблеме - проблеме недоверия к судебной ветви власти.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что во время сноса палаток под Верховной Радой правоохранители грубо нарушили права человека.