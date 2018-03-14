Прокуратура заявила, что ОПГ депутата Копейки якобы «прикрывал» замначальника полиции Николаевщины Ковтун

Евгений Ковтун Согласно материалам следствия, действия подконтрольной депутату Николаевского горсовета Игоря Копейки ОПГ при хищении бюджетных средств якобы прикрывал заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Евгений Ковтун, который вероятно принялся решать вопрос с расследованием.

Об этом шла речь в ходе судебного заседания о продлении меры пресечения Игорю Копейке меры пресечения в Заводском районном суде Николаева во вторник, 13 марта, пишут «Новости Н».

Как известно, 15 января 2017 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.

В ходе заседания прокурор Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры №1 Валерий Точенев огласил ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемому Копейке, в котором шла речь о том, что согласно проведенным следственным действиям Игорь Копейка и еще четыре человека подозреваются в совершении ряда преступлений — завладение бюджетными средствами, дача взятки прокурору и создание ОПГ.

В ходатайстве прокуратуры также упоминалось знакомство Игоря Копейки и его помощника Дмитрия Рябца с заместителем начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Ковтуном. Согласно документу, замначальника ГУНП якобы взялся решать вопрос с должностными лицами и органами досудебного расследования.

Также прокурор указал, что пользуясь знакомством с директором департамента ЖКХ Андреем Палько и его заместителем Александром Репиным Копейка влиял на решения экспертиз проектно-сметной документации и прочее. Всего на прочтение ходатайства у прокурора ушел почти час.

«После этого судья перешел к изучению письменных доказательств. Например, были озвучены фрагменты из переписок. Не обошлось и без казусов: в переписке с неким Сергеем депутат обсуждал маникюр. Также к материалам дела был приобщен протокол негласных следственных действий по николаевскому бизнесмену Михаилу Титову. Сторона защиты в лице Владимира Тимошина потребовала, чтобы прокуратура предоставила решение Апелляционного суда Донецкой области о разрешении приобщении к делу его подзащитного Копейки», – пишет издание.

Сторона обвинения в ответ на требование адвоката заявила, что такое решение суда есть, но необходимо время на его доставку в суд.

Также был приобщен еще один протокол с другого уголовного производства, на которое также согласно законодательству требовалось решение Апелляционного суда Николаевской области. Прокурор Ирина Белоцкая предоставила решение на использование протоколов в другом производстве.

Адвокат Тимошин попросил представителя стороны обвинения указать, где конкретно в решении идет речь о протоколе, предоставленным судье. Белоцкая ответила, что «на пятой странице». Однако защитник обратил внимание, что в решении именно о данном протоколе нет даже упоминания. В связи с этим сторона обвинения снова попросила получасовой перерыв.

Стоит также добавить, что еще в начале заседания прокуратура в очередной раз просила проводить заседание в закрытом режиме. Свою позицию прокуратура аргументировала тем, что будут разглашаться личные данные свидетелей и некоторые протоколы. Адвокаты выступили против удовлетворения прошения стороны обвинения.

Судья Вячеслав Кузьменко зачитал статью 27 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно этой статье судебное заседание закрывается только в тех случаях, если обвиняется несовершеннолетний, преступление связанное с половой свободой и половой неприкосновенностью или же необходимость предотвратить разглашение семейной жизни, и личной информации тех, кто принимает участие в уголовном производстве.

Прокурор Билецкая уточнила, что она посылается на 4-й и 5-й пункт, в которых говорится о недопустимости разглашения некоторых данных на данном этапе производства.

Судья: Данные следственных действий уже рассекречены?

Белоцкая: Конечно. Все данные, что находятся в суде — рассекречены.

Судья: Гриф секретности с них снят?

Белоцкая: Да.

Точенов: В данном случае там есть персональные данные, охраняющиеся Законом.

Судья: Чьи персональные данные?

Точенов: Свидетелей.

Судья: Мы будем допрашивать сейчас свидетелей?

Точенов: Нет, Ваша честь.

Судья: Есть порядок допроса свидетелей. Вы меня извините, но у вас какое-то ложное восприятие законодательства. По вашему мнению, прокурор может решить и закрыть любое рассмотрение производства, только потому, что там будут допрашивать свидетелей? Суд отказывает в удовлетворении ходатайства.

Добавим, что Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.

Напомним, что полковник Ковтун весной 2016-го года не прошел переаттестацию из милиции в полицию, однако в итоге восстановился в структуру через апелляцию. После этого он выиграл конкурс на занятие должности заместителя начальника у самого себя – в конкурсе была только его кандидатура, ее же члены комиссии и утвердили.

Также ранее николаевский журналист заявлял о том, что полковник Евгений Ковтун, любящий выпить и спеть в караоке, «всю жизнь» руководил отделом профессиональной подготовки УМВД Украины в Николаевской области, в результате чего, по его словам, данная работа при Ковтуне была полностью. Помимо этого журналист указывал, что Евгений Ковтун на переаттестации боялся только двух вопросов – об откатах при закупке горюче-смазочных материалов для УВД, и как он строил дом силами сотрудников Учебного центра УВД, который находится в Матвеевке.