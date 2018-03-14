В Николаеве суд арестовал двоих мужчин, которые напали и ограбили прохожую в центре города

Центральный районный суд Николаева поместил под стражу мужчин, которые ранее напали на женщину и ограбили её.

Об этом сообщают в пресс-службе Центрального райсуда Николаева.

Напомним, что в Николаеве полиция задержала подозреваемых в ограблении девушки.

Так, ночью в воскресенье, 11 марта, на перекрестке улиц Потемкинская и третий злоумышленники увидели женщину, которая разговаривала по мобильному телефону, подбежали к ней сзади и, повалив ее на землю, забрали сумочку с кошельком.

В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, указав в качестве рисков возможность подозреваемых, с учетом тяжести наказания, которое им грозит в случае доказательства вины, скрываться от следствия, совершить новое преступление. Он отметил, что мужчины нигде не работают, а значит не имеют источников заработка, а также могут влиять на пострадавшую девушку, поскольку им известно место ее обитания.

В свою очередь защитники и подозреваемые просили избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей. Исследовав материалы ходатайство, судья Светлана Скрипченко постановила избрать подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полиция задержала 25-летнего парня по подозрению в ограблении женщины.