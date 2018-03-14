Апелляционный суд оставил в силе приговор к 11 годам тюрьмы бывшему главе УМВД Мариуполя

Апелляционный суд Запорожской области оставил в силе приговор для бывшего и.о. начальника мариупольского горотдела Главного управления в Донецкой области Олега Моргуна, который заочно был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

Решение суда вступило в законную силу.

Во время судебных слушаний было доказано, что 18 мая 2014 года исполняющий обязанности начальника мариупольской милиции Олег Моргун принял участие в пресс-конференции, которую проводили представители террористической организации "ДНР".

После увольнения в 2014 году из органов МВД Украины в связи с выходом на пенсию О. Моргун переехал в г. Новоазовск, который находится на временно оккупированной территории Донецкой области. Находясь там, Олег Моргун стал членом террористической организации "ДНР", а в марте 2015 года даже возглавил незаконный орган власти - администрацию Новоазовского района.

Напомним, что ранее Приазовский районный суд Запорожской области заочно осудил бывшего и.о.начальника Мариупольского городского отдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области Олега Моргуна к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации.