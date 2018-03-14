Силовики в результате обысков у участников пророссийских митингов разоблачили подготовку РФ к подрывной деятельности в Украине

Подготовку ряда лиц к подрывной деятельности в Украине в сотрудничестве с антиукраинскими центрами в Российской Федерации (РФ) и на оккупированных ею территориях разоблачили правоохранители.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

«Прокуратура АР Крым совместно с СБУ в рамках противодействия подрывной деятельности провели 28 обысков в разных областях Украины. Добыты доказательства причастности ряда лиц в сотрудничестве с антиукраинскими центрами в РФ и на оккупированных ею территориях», - сообщил Луценко.

В частности, он отметил, что в Херсонской области обнаружена переписка с антиукраинским центром с задачей организовать решения местными советами об импичменте президента за вознаграждение в 25 тыс. долларов.

В Харьковской области изъяты карты мостов и переправ, патроны, гранаты, пластид с електрозапалом и денежные средства в сумме 50 тыс. долларов, карточки российского банка.

Во Львовской области изъяты записи с подготовленным выступлением на международной конференции с поддержкой оккупации Крыма Россией.

Напомним, что 12 марта Служба безопасности Украины провела более 25 обысков у организаторов антиукраинских акций в нескольких регионах страны. Также сообщалось, что 12 марта в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски по месту жительства местного журналиста и пророссийских активистов.