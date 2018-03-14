Суд приговорил рецидивиста к восьми годам тюрьмы за то, что серьезно ранил ножом двух николаевцев

В Николаеве Ленинский районный суд приговорил 42-летнего неоднократно ранее судимого мужчину к 8 годам тюрьмы за нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

В ночь на 14 марта 2017 года обвиняемый, находясь у бара «Бомбей» по проспекту Мира, на почве внезапно возникшего конфликта ранил двух мужчин в живот, при этом серьезно повредив их внутренние органы.

Обвиняемый свою вину признал и пояснил, что у него с двумя молодыми людьми возник конфликт. Мужчины были пьяны, оскорбили его и зацепили его достоинство. По версии обвиняемого, он дал пощечину одному из мужчин, и оба его оппонента убежали, а он пошел домой. Ножа у него якобы не было. Через неделю после происшествия обвиняемого задержали, когда он вышел гулять с ребенком.

Суд критически оценил показания обвиняемого, поскольку они опровергаются показаниями потерпевших, свидетелей и письменными доказательствами. Суд признал виновным обвиняемого и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы, считая срок отбывания наказания с 2 августа 2017 года.

Залог в 96 тысяч гривен направили в доход государства, кроме того с обвиняемого взыскали около 31,5 тысяч гривен в пользу пострадавших.