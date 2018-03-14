По делу экс-главы Новоодесской РГА допрошен один из потерпевших - в заседании объявлен перерыв

Юрий Ипатенко В среду, 14 марта, в Корабельном районном суде Николаева допросили одного из потерпевших по делу экс-главы Новоодесского районного совета, которого обвиняют в вымогательстве взятки и избиении депутата Николаевского облсовета.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, речь идет о Юрии Ипатенко, которого 16 августа 2017 года задержали за вымогательство взятки размером в 45 тысяч гривен. 19 августа суд арестовал его с возможностью выйти под залог в 350 тысяч гривен. Ипатенко внес залог и получил возможность выйти на работу, потому что его не отстранили от должности. Затем суд не смог отстранить Ипатенко от должности, потому что его адвокат заявил отвод судье. После этого, 5 сентября судебное разбирательство об отстранении от должности Ипатенко отложили – он не явился в суд, а адвокат предоставил справку, что он на стационарном лечении. А 8 сентября суд все-таки отстранил его от должности. 15 сентября депутаты Новоодесского районного совета проголосовали за увольнение главы райсовета Юрия Ипатенко с должности.

Также напомним, что 27 июля депутат Николаевского областного совета от фракции «УКРОП» Виктор Сторчеус заявил, что получил телесные повреждения от Ипатенко в здании облсовета сразу после внеочередного заседания сессии. Тогда Сторчеуса госпитализировали с сотрясением головного мозга, а в полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

По словам прокурора Дениса Стоянова, потерпевший Дяченко, директор строительной фирмы «Сакен-Рав» Виктор Дяченко 14 февраля 2017 года заключил договор со дворцом торжественных событий, который находится в городе Новая Одесса, на проведение капитального ремонта админздания. Общая сумма работ, согласно договору, составляет 931 тысячу гривен. После того, как предприятию были выделен средства в размере 180 тысяч, строительной фирмой был проведен частичный ремонт.

Прокурор Денис Стоянов – В связи с приостановкой выполнения условий в договоре от 14 февраля 2017 года, директор «Сакен-Рав» обратился за разъяснением к директору КП «Лилея» Шевченко, который отправил его к Шевченко. В свою очередь, Шевченко сослался на остановку финансирования Новоодесским райсоветом Николаевской области и предложил с указанным вопросом обратиться к руководству указанного райсовета. В апреле 2017 года в служебном кабинете главы районного совета состоялась встреча между директором «Сакен-Рав» Дяченко и главой Новоодесского райсовета Ипатенко. В ходе указанной встреч Дяченко обратился к Ипатенко с вопросом об обеспечении денежными средствами на выполнение его предприятием условий договора по ремонту админздания в сумме 450 тысяч гривен. Понимаю заинтересованность Дяченко в получении денежных средств на продолжение ремонтных работ, у Ипатенко, который осознавал значимость и возможности своей должности, – зачитал прокурор.

Кроме того, по словам Стоянова, во время второй встречи Дяченко и Ипатенко, последний передал директору строительной фирмы листок, на котором сам Ипатенко написан «10%», что, по мнению самого Дяченко, обозначало процент так называемого «отката» от суммы, перечисленной на капитальный ремонт админздания.

– 12 августа 2017 года в 9:39 с целью получения неправомерной выгоды путем вымогательства Ипатенко позвонил на личный номер мобильного телефона Дяченко и заявил, что средства в сумме 450 тысяч гривен уже перечислены на счет «Сакен-Рав» и спросил, будет ли Дяченко готов дать ему 10% от суммы 14 августа. Последний ответил, что будет готов их передать 16 или 17 августа. 16 августа Ипатенко снова позвонил Дяченко и сообщил, что он лично приедет в город Николаев на встречу с Дяченко, в ходе которой последний должен ему передать 45 тысяч гривен.

Юрий Ипатенко (справа) и его адвокаты Судья Алексей Непша

В ходе судебного заседания был допрошен потерпевший Виктор Дяченко, по словам которого, первый раз он обратился к Ипатенко еще в марте-апреле 2017 года. На вопрос прокурора касательного того, были ли у него еще встречи с Ипатенко, Дяченко дал положительный ответ.

– Были встречи. Шел разговор о том, что нужно не только «Лилею», а еще и башни в больницах делать, - сказал Дяченко.

После чего прокурор уточнил у потерпевшего, вела ли его фирма еще какие-то работы в Новоодесском районе, на что Дяченко также дал положительный ответ. Также Стоянов спросил у Дяченко, что конкретно Ипатенко говорил касательно выведения денежных средств и какую сумму Дяченко просил у Ипатенко на капремонт аминздания.

– Мы вообще когда посчитали, то была сумма 450 тысяч, чтобы закончить этап работы, - ответил Дяченко.

Также директор ЧП добавил, что в связи с тем, что рабочим не была выплачена зарплата, то они «разбежались».

При этом, по словам Дяченко, когда он приходил разговаривать к экс-главе Новоодесской РГА, касательно того, что деньги, согласно договору не выплачиваются, и рабочие отказываются проводить ремонт на объекте, экс-глава РГА сказал, что есть «более важные вещи, куда необходимо выделять деньги».

Кроме того, в ходе допроса Дяченко выяснилось, что после разговора с Ипатенко, потерпевший обратился в правоохранительные органы, в результате чего были проведены негласные-следственные (розыскные) действия, согласно которым была зафиксирована встреча директора «Сакен-Рав» и экс-главой Новоодесской РГА, после чего Ипатенко был задержан правоохранителями.

Также Дяченко отметил, что до передачи денежных средств несколько раз уточнял у Ипатенко сумму «отката», поскольку, по его словам, без НДС она составляла 45 тысяч гривен, а с учетом НДС, как он подсчитал, – около 37 тысяч.

В свою очередь, Юрий Ипатенко на вопрос судьи, согласен ли экс-глава РГА с тем, что его обвиняют в вымогательстве взятки и избиении депутата Николаевского облсовета, ответил отрицательно.

Отметим, что в ходе заседания было решено также пригласить свидетелей как со стороны обвинения, так и со стороны защиты.

После допроса Виктора Дяченко судья Алексей Непша объявил в судебном заседании перерыв, отметив, что на следующем заседании будет заслушан второй потерпевший по делу экс-главы Новоодесской РГА Виктор Сторчеус, а также свидетели.