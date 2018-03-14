В Николаеве суд продлевает меру пресечения фигурантам «дела Копейки»

Дмитрий Рябец (справа) и его адвокат В среду, 14 марта, в Заводском районном суде Николаева продлили меру пресечения помощнику депутата Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Игоря Копейки Дмитрию Рябцу, а также продлевается мера пресечения остальным фигурантам данного дела.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и Олега Тоболина.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.

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15:32 Судья продлил Вадиму Фолтину меру пресечения в виде личного обязательства до 13 мая текущего года.

15:20 Адвокат Фолтина просил закрыть заседание из-за присутствия СМИ и разглашения его подзащитного персональных данных, коммерческой тайны, возможного влияния на Фолтина. Прокурор Билоцкая поддержала и отмечала, что Фолтин признает вину и дает показания. Также она просила проводить в закрытом режиме не только для СМИ, но и просила, чтобы не было в зале адвокатов других фигурантов. Суд постановил проводить все же в открытом режиме, но сказал, что данные его оглашать не будет. Сам Фолтин сказал что признает вину, но пока отказывается давать показания

Вадим Фолтин (слева) и его адвокат

15:00 Судья Заводского райсуда Вячеслав Кузьменко продлил меру пресечения помощнику Игоря Копейки Дмитрию Рябцу на два месяца. В коридоре ожидают также остальные фигуранты: директор фирмы «ПИК «МГБ» Вадим Фолтин и Олег Тоболин.