В Фастове неизвестный зарезал женщину, идущую в детсад за ребенком

В городе Фастов, что на Киевщине, неизвестным мужчиной была убита мать троих детей. По данным полиции злоумышленник, нанесший множество ударов ножом, объявлен в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По словам полиции, убийца напал на женщину возле детского сада, куда та направлялась за своим ребенком. Подобрав момент, злоумышленник набросился на многодетную мать возле входа в учебное учреждение и нанес ей множество ударов ножом. Она обратилась за медицинской помощью, но в больнице потеряла сознание. Не приходя в себя, женщина умерла на операционном столе. Об этом в диспетчерскую полиции сообщил дежурный врач больницы.

Погибшей оказалась 43-летняя женщина. Полиция имени пострадавшей не разглашает, но по данным из социальных сетей ей может быть некая Лилия Гордеева, жительница города Фастов и мать троих детей.

По факту происшествия полиция открыла криминальное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Проводятся все необходимые следственно-розыскные мероприятия с целью установления личности убийцы.

Напомним, что суд отпустил под домашний арест николаевца, которого задержали за убийство матери.