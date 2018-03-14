НАБУ рассекретило прослушку в деле киевского депутата, организовавшего присвоение земель

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о завершении досудебного расследования депутату городского совета по преступной схеме по завладению тремя земельными участками в столице.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным издания «Слово и Дело» фигурантом данного уголовного производства является депутат Киевского городского совета Сергей Крымчак.

Отмечается, что о завершении расследования НАБУ сообщило Крымчаку, а также его родственника-подельника и их защитников и 7 марта 2018 года предоставили доступ к материалам уголовного производства по факту завладения земельными участками в Киеве.

Известно, что НАБУ подозревает депутата Киевского городского совета, секретаря земельной комиссии, в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч.3 и ч.4 ст.358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»), ч.2 ст.209 («Легализация доходов, полученных преступным путем»), ст.366-1 («Декларирование недостоверной информации») Уголовного кодекса Украины.

Брата депутата - Антона - НАБУ подозревает в преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 209. По мнению сыщиков, он выполнял роль пособника в реализации схемы.

По данным следствия, подозреваемый, находясь на должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал схему завладения тремя участками общей площадью 2600 кв. м.

Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал три компании депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака (фракция «Єдність») и автомобиль. Также суд наложил арест на земельные участки, фигурирующие в расследовании НАБУ в отношении депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака.

Напомним, ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении главному архитектору Харькова за присвоении более 650 гектаров земли.