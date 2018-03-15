Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ

Народный депутат Надежда Савченко опровергла свою причастность к подготовке государственного переворота.

Выступая у здания СБУ, она также заявила, что не имеет никаких связей с Виктором Медведчуком и Кремлем, сообщает ТСН.

- Привязывать что-либо к Медведчуку и действиям Российской Федерации и прочего, что здесь мне вменяют, смешной этот абсурд. Сообщаю еще раз: я не знакома с Виктором Медведчуком. Я благодарна ему за действия по освобождению пленных, - отметила Савченко.

По словам депутата, она не была в России ни разу, кроме того, когда ездила на заседание по делу украинцев Карпюка и Клыха.

- В первый раз я была в России не по своей воле и провела там два года. У нас сейчас очень популярно везде навешать ярлыков, назвать агентом Кремля. Это очень выгодно действующей власти, - отметила Савченко.

Также во время брифинга у здания СБУ она заявила, что украинцы поддержали бы вооруженный захват власти.

- Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена, когда это является преступлением? Об этом не можно говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсети гуляет надпись, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгружать мебель. И я верю, что это правда. Если мы хотим выжить в этой стране, нам нужна тотальная смена политической системы, — заявила она.

Отметим, Луценко заявил о намерении арестовать нардепа Надежду Савченко.

Напомним, ранее СМИ со ссылокой на источники в силовых структурах сообщали, что Надежда Савченко занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, ранее народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко во время своего визита в зону АТО подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «злочинну владу» в Киеве.

Отметим, что после освобождения Савченко из российской тюрьмы Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.