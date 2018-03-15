В прокуратуре опровергли слова и.о. мэра Николаева о вручении подозрения бывшему начальнику управления коммунсобственности Гавришу

Юрий Гавриш В прокуратуре опровергают факт вручения подозрения бывшему начальнику управления коммунальной собственности Юрия Гавриша.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре Николаевской области.

Как уже сообщалось, 15 марта и.о. городского главы – секретарь городского совета Татьяна Казакова сообщила журналистам о том, что полиция вручила Гавришу сообщение о подозрении.

Собеседник «Преступности.НЕТ» рассказал, что текст подозрения уже длительный период согласовывают с руководством прокуратуры. Также он добавил, что результаты экспертизы уже давно готовы и подтвердили факт завышения стоимости при создании электронного реестра коммунального имущества.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области «Преступности.НЕТ» также подтвердили, что Юрию Гавришу на данный момент не сообщали о подозрении. Уголовное производство открыто и о существенных изменениях в органах прокуратуры проинформируют в дальнейшем.

Отметим, что по информации «Преступности.НЕТ», уголовное производство по закупке программного обеспечения для реестра было открыто по заявлению депутата горсовета в апреле 2017 года по части 2 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением») и части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»). А в июне 2017 года сотрудники полиции произвели выемку документов и информации, хранящихся на сервере, касательно данных управления коммунального имущества.

Как известно, для создания реестра управление коммунсобственности подписало в начале ноября 2016 года пять договоров на выполнение различных услуг. Так, ООО «Смарт Сити Николаев» (учредители: Ирина Андрейчева, Николай Линчаковский, Александр Олейников, Юрий Решетник (также соучредитель ОО «Электронная Николаевщина»), директор – Денис Перевалов) за 183 тысячи гривен занимались разработкой программного комплекса «Реестр коммунального имущества». Киевское ООО «30 меридиан» (учредители: Святослав Жлуктенко, Владимир Кашпоров (директор), Федор Мартинов, Юрий Олейник, Евгений Поремчук) за 197 тысяч 867 гривен разрабатывали ПО модуля межсистемного взаимодействия информационных систем и подсистемы визуализации и поиска данных по объектам коммунальной собственности в сети Интернет. Еще за 117 тысяч 860 гривен «30 меридиан» предоставили услуги по конфигурированию программного обеспечения. Николаевское коммунальное предприятие «Городской информационно-вычислительный центр» за 135 тысяч помогло управлению с разработкой и внедрением новой версии МКР ИАС «Аренда коммунальной собственности». А за 98 тысяч гривен ФЛП Святослав Жлуктенко (также соучредитель «30 меридиан») предоставил услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам.

Сам Юрий Гавриш назвал презентованный в мае прошлого года реестр «вершиной айсберга», так как по его словам, большая часть работы, которая была проделана недоступна для просмотра пользователями.

В октябре, в ходе своего отчета, заместитель Николаевского городского головы Николаева Юрий Степанец, отвечая на вопросы депутатов, относительно того были ли выявлены нарушения со стороны начальника управления коммунальной собственностью Юрия Гавриша при закупке реестра, Степанец сообщил, что не единожды сообщал о результатах проверки бывшему тогда мэром Александру Сенкевичу.

В конце декабря прошлого года, исполняющая обязанности Николаевского городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова объявила выговор начальнику управления коммунального имущества Юрию Гавришу за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по организации подготовки проектов решений, которые выносятся на сессию.

До этого депутат Игорь Копейка заявил, что предложенные проекты решений были изменены начальником управления коммунальной собственности Юрием Гавришем. После чего депутат Олег Солтыс заявил, что видит необходимость объявить дисциплинарное взыскание Юрию Гавришу.

Также ранее сообщалось о том, что заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец сообщил о том, что были обнаружены нарушения со стороны начальника управления коммунальной собственности Юрия Гавриша при закупке программного обеспечения для работы реестра коммунальной собственности.

Напомним, что ранее управление коммунальной собственности Николаевского городского совета последние 15 лет возглавлял Виталий Болотний – он один из «старожилов» николаевского горисполкома. Еще летом 2014 года вокруг Виталия Болотнего возник скандал. Тогда бывший мэром Николаева Юрий Гранатуров собирался его увольнять за превышение должностных полномочий, выявленное еще в 2008 или 2009 году. Его правонарушение рассматривал суд, который в итоге вынес решение не в его пользу с запретом занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления. Однако, неизвестно почему, Юрий Гранатуров его так и не уволил. Чиновника уволили в начале 2016 года.