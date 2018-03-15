Полицейские задержали троих иностранцев, которые в центре Николаева «обчистили» автомобиль

В среду, 14 марта, в Николаеве полицейские задержали троих иностранцев, которые украли из автомобиля в центре города деньги и личные вещи.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ НП сразу после совершения преступления задержали трех граждан Грузии, которые совершили кражу из автомобиля, похитив из салона денежные средства в иностранной валюте и личные вещи водителя.

Правоохранители установили, что все трое мужчин, причастных к совершению кражи в возрасте 31, 44, и 40 лет, ранее судимые за аналогичные преступления и в течение определенного времени живут в Николаеве, но законных оснований на проживание в Украине нет. Также установлено, что злоумышленники специализировались на похищении имущества из автомобилей, применяя для этого специальный прибор для сканирования сигнализации.

«По данному факту следователями проводится расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины («Кража»). На данный момент мужчины задержаны и решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения», - отметили в ведомстве.

Напомним, что в Центральном районе Николаева в ночь на понедельник, 12 марта, воры обокрали пять автомобилей.