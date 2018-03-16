Скрывавшегося от суда жителя Николаевщины поймали, когда он пришел в МВД за справкой о несудимости

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 8 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

В Николаеве задержали 58-летнего жителя Казанковского района, который пришел в сервисный центр, чтобы получить справку о несудимости для трудоустройства.

Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.

«Мужчина уже несколько недель скрывается от суда и обвиняется в угоне. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет», - отметили в сервисном центре.

Напомним, что ранее в Николаеве находящегося в розыске мужчину задержали, когда он пришел в МВД зарегистрировать авто. 

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность