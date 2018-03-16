Скрывавшегося от суда жителя Николаевщины поймали, когда он пришел в МВД за справкой о несудимости

В Николаеве задержали 58-летнего жителя Казанковского района, который пришел в сервисный центр, чтобы получить справку о несудимости для трудоустройства.

Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.

«Мужчина уже несколько недель скрывается от суда и обвиняется в угоне. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет», - отметили в сервисном центре.

Напомним, что ранее в Николаеве находящегося в розыске мужчину задержали, когда он пришел в МВД зарегистрировать авто.