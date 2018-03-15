В Первомайске задержали мужчину, который пытался ограбить пункт кредитования при помощи пистолета

В Первомайске мужчина пытался ограбить финансовое учреждение по выдаче кредитов, но испугался и убежал, когда работник вызвал охрану.

Об этом сообщают в Первомайском отделе полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

В субботу, 3 марта, 39-летняя менеджер одного из финансовых учреждений города сообщила в полицию, что к ним в помещение пришел мужчина, лицо которого было прикрыто шарфом и капюшоном, и попытался его ограбить, угрожая пистолетом. Она, в свою очередь, нажала кнопку экстренного вызова сотрудников частной охраны, после чего он выбежал на улицу и скрылся.

Прибывшие полицейские, в ходе розыскных мероприятий, выяснили, что злоумышленник - 25-летний житель соседнего района и задержали его. Сам мужчина признался в совершенном объяснив это тем, что ему срочно нужны были деньги, но другого способа их заработать он не смог найти.

Следователя Первомайского отдела полиции расследуют уголовное производство, начатое по признакам части 3 стать 187 Уголовного Кодекса Украины («Разбой»). За совершенное преступление злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По согласованию с прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца. Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Николаева поместил под стражу мужчин, которые ранее напали на женщину и ограбили её.