Луценко и его замы препятствуют завершению дела против беглой экс-главы Минюста, - спецпрокурор Горбатюк

Елена Лукаш Генеральный прокурор Юрий Луценко и его заместители умышленно препятствуют завершению дела Елены Лукаш, которая была главой Минюста при экс-президенте Викторе Януковиче.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

- Изменений не было длительное время - дело не направлено в суд по Лукаш. С февраля 2017 года, когда следователь и прокурор по делу определили, что собрали достаточно доказательств для направления в суд дела, два заместители генпрокурора и Луценко не подписали подозрение Лукаш (она адвокат и ей подозрение может подписать только генпрокурор или его заместитель), то есть совершают умышленные препятствия к завершению дела. Это и повлияло на снятие санкций, скорее всего, - сообщил Горбатюк.

Выступая сегодня в парламенте, Луценко сообщил, что санкционный список по отношению к окружению Януковича, был сделан без достаточной доказательной базы.

- А сейчас Луценко соврал, относительно отсутствия доказательств, только чтобы не привлекать Лукаш к ответственности. Потому (кроме того, что доказательства есть) со стороны руководства нет никакого официального процессуального документа, где Луценко или его заместители зафиксировали (как должно быть по УПК) свою позицию об отсутствии доказательств в этом деле. В то же время у нас есть десятки процессуальных жалоб и иных официальных документов о нарушении ими требований УПК относительно неподписания подозрения, - ответил на это Горбатюк.

- В том числе официальное письмо еще летом 2017 года, что "если вы, господин генпрокурор, со своими заместителями будете бездействовать, то это кроме того что преступление, еще и санкции будут сняты, - добавил прокурор.

Напомним, ранее Евросоюз снял санкции с беглых Елены Лукаш и Сергея Клюева.