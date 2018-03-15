В Греции по подозрении в перевозке нелегалов задержаны 132 украинца, - МИД

В Греции задержано 132 украинца. Их обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает «Inforesist», со ссылкой на представителя департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.

Кирилич говорит, что по состоянию на 5 марта 2018 года, в Греции задержаны 148 граждан Украины.

«По результатам встречи в Министерстве юстиции Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны и удерживаются 148 граждан Украины, 105 из них осуждены к разным срокам наказания, по 43 проходят следственные действия, либо же дело находится на этапе досудебного расследования…. Среди этого массива задержанных граждан Украины, которые являются и членами экипажей иностранных суден, и теми, кто задержан за перевозку нелегальных мигрантов, — 132 задержаны именно за перевозку нелегальных мигрантов», — говорит представитель консульской службы.

В законодательстве Греции предусмотрена статья за перевозку нелегальных мигрантов, санкцией которой является лишение свободы на срок до 25 лет.

В МИДе также заявляют о возрастающей динамике задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов.

Напомним, что МИД Украины предложил выйти из СНГ и разорвать договор о дружбе с Россией.