На департамент энергосбережения Николаевской мэрии открыли уголовное дело – чиновники отдали деньги за несделанную работу

В полиции расследуют уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инициированных технологий Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за несделанную работу.

Об этом говорится в соответствующем определении Заводского районного суда Николаева.

Речь идет о том, что чиновники из вышеуказанного департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Строй» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.

У суда полиция просила и получила разрешение на выемку из департамента энергосбережения горсовета ряда документов относительно заказанных работ. Эти документы необходимые следствию для проведения судебных строительно-технических, судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технических экспертиз, проверки факта подделки официальных документов, установления обстоятельств совершения уголовного преступления и причастных к нему лиц. Также они могут быть использованы как доказательства в уголовном производстве.

Среди документов указан договор подряда №88 между департаментом и фирмой «Голден-Строй» от 18 декабря 2017 года по замене окон, дверей в Николаевской специализированной школе № 22 по улице Рабочей, 8.

Согласно информации на сайте публичных закупок «Prozorro», на ремонтные работы «Голден-Строй» отдали в департаменте 279 тысяч 356,71 гривен. В то же время, информация на портале «E-data» свидетельствует, что спустя 6 дней после подписания договора, 22 декабря 2017 года, департамент энергосбережения перечислил «Голден-Строй» 83 тысячи 807 гривен, а 28 декабря – еще 131 тысячу 939 гривен.

О других договорах департамента с «Голден-Строй» или «Фасад Центр» в этом определении суда на говорится. При этом, согласно информации «Prozorro», обе фирмы выступали подрядчиками департамента энергоэффективности на многих объектах в Николаеве.

Стоит отметить, что эти фирмы созданы недавно. «Голден-Строй» с директором Егором Цикало зарегистрирована в сентябре 2016 года, а «Фасад Центр», которой руководит Дмитрий Коровий – 20 марта 2017 года. Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инициированных технологий Николаевского горсовета возглавляет Вячеслав Булах и курируется вице-мэром Александром Омельчуком.

Напомним, что ранее департамент энергосбережения за аудит 10 николаевских школ отдал почти 320 тысяч гривен.