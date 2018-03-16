Отравляющее вещество для шпиона Скрипаля привезла из Москвы его дочь в чемодане, - СМИ

Нервно-паралитическое вещество, которым отравился экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, было помещено в чемодан его дочери Юлии до ее вылета из Москвы в Лондон.

Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на данные спецслужб Великобритании.

По информации источника, «они (спецслужбы — ПН) уверенны в том, что отравляющее вещество нервно-паралитического действия «Новичок» было спрятано в багаже Юлии Скрипаль, 33-летней дочери двойного агента». Следствие «прорабатывают версию, согласно которой предмет одежды, косметики или подарок» могли быть пропитаны отравляющим веществом, прежде чем оказались в доме Скрипаля в Солсбери.

The Telegraph отмечает, что тяжело пострадавший полицейский Ник Бэйли мог подвергнуться воздействию отравляющего вещества в доме Скрипаля, а не на месте, где без сознания были обнаружены экс-полковник ГРУ и его дочь.

Как утверждает издание, Юлия могла непреднамеренно провести нервно-парлитическое вещество в Великобританию, куда она прибыла 3 марта рейсом из Москвы. По версии одного из источников, убийцы могли легко проникнуть в квартиру Юлии в Москве и подложить яд в ее багаж.

Тем временем в полиции графства Уилтшир сообщили, что в контакт со смертельным веществом мог вступить 131 человек, при этом 46 человек обратились в больницу, опасаясь того, что они могли пострадать в результате этого инцидента.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.