На Закарпатье полиция задержала приезжую вооруженную группу – одно авто с николаевской регистрацией

На Закарпатье полиция задержала группу лиц на четырех автомобилях, которые перевозили оружие.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Так, утром 15 марта на спецпосту Нижние Ворота, что в Воловецком, внимание патрульных привлекли несколько автомобилей с регистрационными номерами других регионов Украины. Эти транспортные средства въехали на территорию Закарпатья с интервалом в полтора часа. Поскольку водители и пассажиры вели себя подозрительно, правоохранители приняли решение тщательно осмотреть салоны и вещи лиц, находящихся в этих авто.

При внешнем осмотре автомобиля с регистрацией Житомирской области обнаружено вещество, похожее на марихуану, весом около 5 граммов. Еще в одном автомобиле с житомирской регистрацией нашли а телескопический дубинку, а в автомобиле с номерами Киевской области - деревянную биту.

Кроме того, в салоне микроавтобуса с номерами Николаевской области полицейские обнаружили три ножа, газовый баллончик и балаклаву.

Как пояснили водители и пассажиры автомобилей, они приехали в Закарпатье отдохнуть и по предварительной информации – не знакомы между собой.

Сейчас полиция документирует факты незаконного обращения с оружием и незаконное хранение наркотических веществ. Все события зарегистрированы в журнале единого учета, проводится проверка. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Также отмечается, что закарпатская полиция будет работать в усиленном варианте несения службы до 18 марта.

Напомним, 4 марта силовики задержали подозреваемых в нападении на общество венгерской культуры в Ужгороде. Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль сообщил, что организатором поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья является сотрудник МГБ Приднестровья, которого курировали спецслужбы России. Также Москаль выразил уверенность что спецслужбы РФ и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию на Закарпатье.