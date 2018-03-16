В Николаеве учредителю завода металлопластиковых окон под ворота дома подложили гроб с его фото

В пятницу утром, 16 марта, николаевский бизнесмен Андрей Кривохижа обнаружил у ворот своего дома в Ингульском районе гроб со своей фотографией и венками.

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

По его словам, утром он собирался ехать на работу. Охранники, которые последнее время его сопровождают, открыли ворота и обнаружили гроб, на котором лежат похоронные венки и скотчем приклеена фотография Андрея Кривохижи.

– Связываю это с конфликтом со своим бывшим партнером по бизнесу Приходько, который организовал рейдерский захват завода металлопластиковых окон «Конкордпласт 2000». Считаю, что этот гроб - прямое доказательство того, что моей жизни угрожает опасность. Теперь думаю о том, чтобы еще больше усилить безопасность, так как на наши правоохранительные органы надежды нет. К сожалению, мой опыт это показывает, – отметил Кривохижа.

Он вызвал на место происшествия полицию. Спустя время прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, а также взрывотехники, чтобы обследовать гроб на наличие взрывчатки.

Напомним, что ранее на Андрея Кривохижу совершали покушение. Тогда на него напали двое неизвестных с ножом и битой. Бизнесмена от ударов ножом спас бронежилет, а в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 («Покушение на преступление» и «Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины соответственно.