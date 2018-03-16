На Николаевщине мужчина в пьяной ссоре убил сожительницу и спрятал тело в сточной яме

В Первомайске мужчина после выпивки поссорился с женой, убил ее и спрятал тело в сливной яме, а соседям рассказывал, что супруга уехала к сыну.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

15 марта в полиции обратилась председатель квартального комитета одного из микрорайонов Первомайска и поделилась своим беспокойством из-за пропажи 63-летней жительницы их квартала, которую она не видела уже длительное время.

От 59-летней председателя комитета правоохранители узнали, что исчезла женщина вместе со своим сожителем. С ним она жила на территории недостроенного частного дома, который они охраняли по договоренности с владельцами.

Также заявительница рассказала, что сожители часто злоупотребляли спиртным и устраивали громкие ссоры, после которых женщина нередко появлялась на людях с синяками на лице. Последний раз ее соседи видели около двух месяцев назад – женщина была с синяками и еле передвигала ноги.

Встретив мужчину, председатель квартального комитета спросила у него, куда делась его жена, на что тот ответил, что ее якобы забрал к себе сын. Но когда женщина связалась с сыном пропавшей, выяснилось что он не знает, где его мать. Заподозрив неладное, бдительная женщина сразу же обратилась в полицию.

«Правоохранители приехали по месту последнего проживания пропавшей и, осмотрев территорию домовладения, нашли в нерабочей сточной яме тело женщины со следами насильственной смерти», – говорится в сообщении.

54-летний сожитель покойной признался в совершении убийства. Мужчина рассказал, что употребляя водку со своей женой и между ними возникла очередная ссора. Во время конфликта он ударил ее рукой по голове. От удара женщина упала на пол, а он, не обратив на это внимания, пошел спать.

Проснувшись утром, мужчина обнаружил, что женщина уже мертва. Испугавшись содеянного преступления, он спрятал тело сожительницы в сливную яму и накрыл ее металлическим люком.

В полиции открыли уголовное производство по признакам части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть»). За совершение преступления мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Сейчас относительно задержанного решается вопрос об объявлении о подозрении в совершенном преступлении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Николаеве девушка в состоянии алкогольного опьянения убила своего 28-летнего мужа.