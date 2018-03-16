«100 гривен за пакетик»: Первомайские полицейские задержали мужчину, который продавал каннабис

В городе Первомайск Николаевской области сотрудники полиции задержали мужчину, который незаконно сбывал канабис по 100 гривен «за пакетик».

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции ГУ НП.

Сообщается, что в начале года в Первомайский отдел полиции поступила информация о том, что 31-летний местный житель продает наркотические средства, после чего было начато расследование. В результате оперуполномоченные криминальной полиции в течение нескольких месяцев документировали противоправную деятельность злоумышленника, который незаконно сбывал канабис.

Во время проведения досудебного следствия, оперуполномоченные задержали мужчину с поличным во время сбыта каннабиса одном из местных жителей, в результате чего мужчина был задержан.

Кроме того отмечается, что в ходе обысков в домовладении и гаражном помещении злоумышленника, был изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось высушенное вещество растительного происхождения зеленого цвета в измельченном виде и самодельное устройство, с помощью которого употребляют наркотические средства. На данный момент все изъятое направлено на исследование в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины.

По словам злоумышленника, осенью прошлого года он на помойке, заметив куст конопли, который вырос в сорняках, решил сорвать с него листья для дальнейшего собственного употребления, и продажи с целью получения средств. Сорвав с растения листья, он его высушил, измельчил и, поместив в полиэтиленовый пакет, хранил в помещении своего гаража.

Мужчина пояснил, что часть наркотического вещества он употреблял, раскуривая ее с помощью самодельного устройства, изготовил с помощью двух полиэтиленовых бутылок, а остальное расфасовал и продавал по 100 гривен за пакетик.

«Следователями Первомайского отдела полиции ГУНП расследуются уголовные производства, созданные по признакам части 2 статьи 307 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и части 2 статьи 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). За совершенные преступления злоумышленнику грозит от двух до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества», - сообщают в ведомстве.

По согласованию с прокуратурой задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что суд на два месяца арестовал николаевского офицера полиции, подозреваемого в торговле наркотиками.