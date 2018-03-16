Правоохранители задержали ОПГ, похитившую нефти на 4 миллиона, - пресс-служба ГУНП в Волынской области

В Волынской области сотрудники областного управления защиты экономики, следственного управления Нацполиции и прокуратуры области задержали группу из 15 злоумышленников, которые воровали нефть из самого крупного в мире нефтепровода Дружба.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Волынской области.

По данным полиции, при обыске у преступников было найдено 60 тысяч литров топлива, деньги и оружие. ОПГ специализировалась на воровстве нефтепродуктов и действовала на территории Львовской и Волынской областей. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что всего в преступной группе состоят 25 человек.

Злоумышленники при помощи спецтехники сделали вырезку из нефтепровода, и незаконно выкачивали горючее. С начала месяца ОПГ удалось выкачать около 160 тысяч тонн дизельного топлива, общая сумма которого равна 4 миллионам гривен.

Чтобы скрыть свои действия, преступники “проложили” собственный трубопровод длиной в 6 километров.

Во время задержания злоумышленников 60 тысяч выкачанной нефти было изъято. Также правоохранители выявили 5 тысяч долларов, 2 тысячи евро и 20 тысяч гривен. Изъята была и спецтехника, среди которой были насосы, экскаватор и т.д. В общей сложности было проведено 42 обыска.

Из оружия у злоумышленников был найден Пехотный пулемет Дегтярева и автомат Калашникова.

Действия преступников квалифицированы по ч. 5 ст. 185 («Кража») и ч. 3 ст. 292 («Повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов») Уголовного кодекса Украины.

Осмотр техники Спецтехника, использовавшаяся в преступных целях

Спецтехника, использовавшаяся в преступных целях Спецтехника, использовавшаяся в преступных целях

Найденное оружие: Пехотный пулемет Дегтярева и Автомат Калашникова

Напомним, что на Донетчине на железнодорожной станции на протяжении года тоннами воровали уголь.