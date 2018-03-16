В «Николаевводоканале» проинформировали о повышении тарифов на воду

В КП «Николаевводоканал» обращают внимание абонентов на изменение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем), которые вступают в силу с 1 апреля 2018 года.

Об этом коммунальное предприятие сообщает на своей странице в Facebook.

Так, постановлениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 15 феврвля 2018 № 195 и № 196 для ГКП «Николаевводоканал» установлены новые тарифы на водоснабжение и водоотведение.

Централизованное водоснабжение и водоотведение (гривен / куб.м с НДС): - Централизованное водоснабжение - 8,724 гривен. Процент роста - 1,12%. Рост на 0,096 гривен; - Централизованное водоотведение - 6,840 гривен. Процент роста - 11,76%. Рост на 0,720 гривен. Всего: 15,564 грн. Процент роста - 5,53%. Рост на 0,816 гривен.

Услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) (гривен / куб.м с НДС): - Услуга по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 9,192 гривен. Процент роста - 2,00%. Рост на 0,180 гривен; - Услуга по водоотведения (с использованием внутридомовых систем) - 7,200 грн. Процент роста - 12,57%. Рост на 0,804 гривен. Всего: 16,392 гривен. Процент роста - 6,39%. Рост на 0,984 гривен.

Постановления НКРЭКП от 15 февраля 2018 года № 195 и № 196 размещены на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на стенде абонентского отдела и на сайте ГКП «Николаевводоканал», на сайте Николаевского горисполкома и напечатаны в номере официального печатного издания «Урядовый курьер» 15 марта 2018 года (№ 50).

Напомним, ранее директор КП «Николаевводоканал» сетовал, что тариф за услугу покрывает только затраты предприятия и не позволяет развиваться.