В Николаеве задержали двоих мужчин, которые проникали в дома, пока состоятельные владельцы спали

В Николаеве сотрудники Ингульского отделения полиции задержали двоих мужчин, которые совершали кражи в двуэтажных домах, пока их владельцы спали на втором этаже.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Сообщается, что двое злоумышленников проникали в дома пострадавших ночью, через окна или двери. Объектами выбирали двухэтажные состоятельные дома и, пока хозяева спали на втором этаже, воры орудовали на первом.

Согласно сообщению ведомства, из домов мужчины 19-ти и 20-ти лет забирали деньги, банковские карты, ювелирные изделия. Драгоценности сбывали, а вырученные средства тратили на путешествия и развлечения.

Сотрудниками полиции двое злоумышленников были задержаны. Во время санкционированных обысков по месту жительства задержанных правоохранители изъяли часть денежных средств пострадавших, именные банковские карточки заявителей и другие вещественные доказательства. Уже доказана причастность воров к совершению двух краж в сентябре и октябре 2017 года и проверяется причастность к ряду других.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины («Кража»), санкция которой предусматривает до восьми лет заключения.

Напомним, что в Первомайске грабитель ворвался в дом мужчины и похитил электронные весы.