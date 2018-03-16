В Одесской области задержан торговец людьми с турецким гражданством

Правоохранительные органы задержали иностранца, вербовавшего и переправлявшего женщин в Турцию для оказания сексуальных услуг.

Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления в Одесской области совместно с сотрудниками Госпогранслужбы, Следственным управлением ГУНП в Одесской области и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачили иностранца, который организовал торговлю людьми.

По данным следствия, турок, пользуясь трудным материальным положением девушек, предлагал им «работу» за границей. После их согласия он рассказывал им подробности работы и уверял, что все затраты на оформление документов и перелет он возьмет на себя. Потраченные им деньги женщины должны были возместить во время работы.

Сотрудниками правоохранительных органов начато уголовное производство по ч.2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Напоминаем, что на границе с Польшей полиция задержала немца, везшего украинок в сексуальное рабство.