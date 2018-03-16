Мэрия Николаева по настоянию СБУ отменила тендер на содержание Варваровского и Ингульского мостов

Мэрия Николаева по рекомендации СБУ отменила тендер на содержание, обслуживание и охрану Варваровского и Ингульского мостов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, что победу в тендере на оказание услуги по техническому обслуживанию николаевских мостов одержало частное предприятие ООО «Фундамент-М», оценив свою работу в 6 миллионов 750 тысяч гривен. При этом у победившей фирмы есть только четыре работника с необходимыми знаниями и опытом. Кроме того, из подобных работ они выполняли лишь содержание дамбы на ставке в Баштанском районе.

По мнению СБУ, выигравшая тендер фирма не имеет необходимого опыта и ресурсов для предоставления необходимых услуг и не соответствует квалификационным требованиям.

«СБУ сообщила в соответствующий орган городского совета о выявленных недостатках, после чего результаты торгов были отменены. Планируется проведение нового аукциона», - отмечено в сообщении.

В СБУ отметили, что таким образом «предупредили в Николаеве угрозу безопасному функционированию двух мостов».

Ранее в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета заявили, что обеспокоены победой частной фирмы в тендере на содержание мостов, но не могут на это повлиять из-за «Системы публичных торгов».