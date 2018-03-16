В Николаеве разыскивают мужчину, который напал на девушку на улице и изрезал ей лицо канцелярским ножом

Фото - илюстрация Сотрудники Корабельного отдела полиции разыскивают мужчину, который в четверг вечером, 15 марта, канцелярским ножом нанес телесные повреждения незнакомой девушке на улице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Около 18:00 19-летняя потерпевшая пешком возвращалась с работы домой. Как позже она рассказала, возле дома № 110 по проспекту Богоявленскому ее догнал парень и начал разговор. Когда девушка спросила цель общения, незнакомец неожиданно ударил ее в лицо и продолжил причинять телесные повреждения жертве уже канцелярским ножом.

Злоумышленник скрылся, а девушка обратилась за помощью к врачам. Медики диагностировали у потерпевшей множественные раны лица и шеи.

По данному факту следователи Корабельного отдела полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 122 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») и проводится расследование.

«Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями указанного преступления и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить ее в Корабельный отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Янтарная, 64 или по телефонам (0512) 40-20-02, 102», – отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Житомире грабители жестоко избили студентку, а также перерезали ей горло – девушка в коме.