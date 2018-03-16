В Николаеве бездомная за ночь успела «реализовать» почти 50 мобильных, которые владелец магазина забыл на улице

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В Николаеве женщина вечером забрала оставленные у торговой точки 93 мобильных и за ночь успела половину реализовать.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В среду, 14 марта, на одном из рынков в Ингульском районе, владелец торговой точки по продаже мобильных телефонов, забыл товар на улице в коробке, когда закрывал помещение. Заметив пропажу на следующий день, он сообщил в полицию, где факт квалифицировали, как кражу.

Выяснилось, что 54-летняя женщина, которая вела бродячий образ жизни, нашла коробку и до утра успела «реализовать» половину телефонов. Какие-то из них она продала, какие-то подарила, а часть оставила себе.

Полицейские разыскали ее и доставили в Ингульский отдел полиции. Оставшиеся телефоны правоохранители вернули владельцу торговой точки. Сейчас они устанавливают местонахождение других мобильных телефонов.

Ранее сообщалось, что полиция задержала николаевца, который ограбил на улице прохожую.

Людмила Жерновская

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