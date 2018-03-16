Житель Николаевщины задушил и расчленил мужчину – убийство раскрыли спустя полгода

В Николаевской области полиция задержала 46-летнего подозреваемого в убийстве 51-летнего мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию Витовского района обратилась 31-летняя жительница одного из сел района с сообщением об убийстве человека. Женщина рассказала, что в ноябре прошлого года она проживала на ферме, где помогала по хозяйству и ухаживала за овцами. Также на этой ферме работали и временно жили еще двое рабочих, один из которых был ей сожителем.

По словам женщины, однажды вечером они втроем отдыхали, распивая спиртные напитки. К ним пришел еще один из бывших работников, который был также навеселе и пришел якобы за своими вещами. Между мужчинами началась ссора, которая переросла в драку.

Мужчины закрыли женщину в другой комнате, связали гостя и отнесли его в сарай, бросив в пустую клетку для скота. Через некоторое время, один из мужчин вернулся к гостю, забрал его в дом и начал душить медицинским жгутом. Когда тот перестал подавать признаки жизни, злоумышленник взял топор и расчленил тело. Часть тела убитого он сжег в печке, а ноги закопал на территории фермерского хозяйства. Своему напарнику, который во время убийства обходил территорию фермы, он рассказал о преступлении и пригрозил расправой, если тот кому-то расскажет. Убийца заставил напарника поддержать его «легенду».

«Поэтому рабочие позвонили хозяину фермы и рассказали о визите гостя, его поведении и о том, что закрыли его в сарае, а также сообщили, что скоро уже не будут ухаживать за скотом и пусть он ищет других работников. На следующее утро хозяин приехал, чтобы проверить свои владения, и расспросить, что именно не устраивает рабочих. На вопрос о том, куда девался их незваный гость, они ответили, что тот протрезвел и ушел в неизвестном направлении. Мужчины еще некоторое время поработали на ферме, а затем покинули хозяйство», - рассказали в полиции.

Следователи ведут расследование уголовного производства, начатого по части 1 стати 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина в пьяной ссоре убил сожительницу и спрятал тело в сточной яме.