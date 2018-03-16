НАБУ назвало пять стран где оставили свой след украинские топ-коррупционеры

Национальное антикоррупционное бюро направило 300 запросов в 57 стран мира для разоблачения украинских топ-коррупционеров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

«130 из них (запросов - ПН) - выполнено. Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария - топ-пять стран, где украинские коррупционеры оставили свой след и в компетентные органы которых НАБУ обращалось чаще», - сообщили в бюро.

«Рекордсмен по количеству запросов, направленных НАБУ за рубеж, обстоит дело с завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (53 запроса) и на несение ущерба ГП «Объединенная горно-химическая компания» (19 запросов)", - заявили в НАБУ.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что НАБУ завела дело на юриста Порошенко.