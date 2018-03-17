Одесская полиция задержала чиновника миграционной службы – он обещал за взятку устроить фиктивные браки для иностранцев

В Одессе сотрудники управления защиты экономики местной полиции задержали чиновника миграционной службы за вымогательство взятки.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в «Facebook».

«Руководитель Главного управления по работе с иностранцами и лицами без гражданства ГУ ГМС в Одесской области требовал и получил от гражданина 10 тысяч долларов США взятки за решение вопроса о предоставлении вида на постоянное пребывание на территории государства двух иностранцев. За неправомерную выгоду руководитель управления планировал оформить для указанных лиц фиктивные браки с гражданками Украины», - написала она.