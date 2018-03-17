В Очакове пограничники изъяли 50 тонн контрабандного дизельного топлива

Сотрудники Госпогранслужбы и Управления налоговой милиции ГФС в Николаевской области обнаружили партию дизельного топлива, часть которого была завезена в Украину вне таможенного контроля.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В рамках уголовного производства сотрудниками оперативно-разыскного отдела ГСПУ были проведены санкционированные обыски, во время которых было обнаружено и изъято более 50 000 литров дизельного топлива стоимостью почти 1,4 миллиона гривен.

Кроме того, были изъяты документы о незаконных сделках. Следственные действия продолжаются.

Источники «Преступности.НЕТ» в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что обыски проводились в городе Очаков Николаевской области.

Напомним, что в городе Николаев сотрудники Государственной фискальной службы в ноябре 2017 года изъяли 75 тысяч литров топлива незаконного производства на сумму свыше 2 миллионов гривен.