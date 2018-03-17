Беглого российского олигарха в Лондоне задушили поводком для выгула собак, - СМИ

Орудием убийства российского олигарха Николая Глушкова, поживающего в Англии, мог быть собачий поводок.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на следователя, который расследует данное преступление.

Британские чиновники сообщают, что на данный момент нет никаких доказательств предположительной связи смерти Николая Глушкова и покушения на Сергея Скрипаля. Однако сроки совершения преступлений, вероятно, усилят напряженность в отношениях Великобритании и России всего за два дня до президентских выборов.

Напомним, 12 марта, в своем лондонском доме был обнаружен мертвым российский олигарх Николай Глушков, который получил политическое убежище в Великобритании.

Глушков был близким другом другого беглого олигарха Бориса Березовского, чье тело было обнаружено в лондонском доме его жены 23 марта 2013 года.

Ранее сообщалось, что смерть российского олигарха наступила вследствие удушения. Полиция Лондона начала расследование смерти российского олигарха Николая Глушкова по статье об убийстве.