«Похищали людей ради выкупа»: на Одесчине полиция задержала банду иностранцев

В Одесской области задержаны четыре злоумышленника из ОПГ, которые похищали людей с целью получения выкупа.

Об этом сообщил глава облуправления Нацполиции Дмитрий Головин на своей странице в Facebook.

«Этническая группировка специализировалась на похищениях с целью выкупа. Запросы начинались от 100 тысяч долларов», - сообщил Головин.

По данным полиции, были установлены 6 непосредственных похитителей, входящих в ОПГ, четверо из них в ходе спецоперации были задержаны, двое находятся в розыске. Также проведены более 30 обысков при участии КОРД, в ходе которых изъяли арсенал оружия: пистолеты, ружья, пулемет, автомат, гранаты, ножи и пр.

«Шести преступникам объявлено подозрение по ч.1 ст.146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека», ч.4 ст.189 «Вымогательство». Четырем задержанным суд Одессы избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток», - сообщил Головин.

По информации «Преступности.НЕТ» все четверо задержанных являются уроженцами Чечни. Об этом изданию сообщил собеседник издания в Нацполиции.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала банду, которая похищала иностранцев и требовала за них выкуп.