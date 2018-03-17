В Кривом Роге неизвестные жестко избили замглавы одной из партии

В Кривом Роге совершено покушение на заместителя председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) партии «Сила Людей» Сергея Мокрякова.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.

«Вечером 16 марта возле дома был жестоко избит известный общественный деятель, соучредитель «Силы Людей» Кривого Рога Сергей Мокряков. Недавно Сергей занял должность заместителя председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии - одного из руководящих органов партии, при этом не оставляя активной общественной деятельности в Кривом Роге, где он известен острой и сокрушительной критикой действующей власти», - говорится в сообщении.

Согласно информации партии, нападавших было минимум четверо, атаковали сзади, били тяжелым предметом, а затем ногами. Сообщается, что ни попытки ограбить, ни выдвинуть какие-то требования не было.

Указано, что сейчас Мокряков находится в больнице. Ему диагностировано сотрясение мозга, черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы, сломан палец. Жизни Мокрякова, по словам врачей, ничего не угрожает.

По мнению депутата горсовета Светланы Совы, эта ситуация точно связана с его общественной и политической деятельностью.

Напомним, в Черновцах неизвестные избили арматурой представителя общественной организации «Стоп коррупции».