Фигурантов «дела Титова» перевели из Мариупольского СИЗО в Николаевское

В ночь с 16 на 17 марта двоих жителей города Николаева Михаила Титова и Дмитрия Леонова, которые подозреваются прокуратурой Николаевской области в были вывезены из следственного изолятора города Мариуполь и доставлены в субботу в 10:00 в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева.

Как сообщил «Преступности.НЕТ» собеседник в прокуратуре Николаевской области, при сопровождении подозреваемых Титова и Леонова был усиленный конвой и вывоз осуществлялся в ночное время суток в связи с тем, что были использованы повышенные меры безопасности, поскольку фигуранты уголовного производства находились под стражей в зоне проведения антитеррористической операции.

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Михаил Титов Дмитрий Леонов

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников. Также по мнению адвоката Сергея Войченка, который в суде представляет интересы николаевского «авторитетного бизнесмена» Михаила Титова, задержание депутата Николаевского городского совета от «Оппоблока» Игоря Копейки в итоге завершится «большим пшиком», а от самого дела со временем ничего не останется.