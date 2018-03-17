В Первомайске со двора дома неизвестные угнали автомобиль

В пятницу, 16 марта, в городе Первомайск Николаевской области неизвестный угнал автомобиль «Toyota Land Cruiser» со двора дома.

Об этом сообщили в Первомайском отделении ГУ НП в Николаевской области.

Безработный местный житель города Первомайск обратился в отделение полиции с заявлением о том, что около 3:50 по улице Базарной 3, со двора дома был угнан автомобиль «Toyota Land Cruiser» путем свободного доступа. По словам потерпевшего, автомобиль был на сигнализации, которая в момент угона не сработала.

По данному факту следователями Первомайского отделения полиции было открыто уголовное производство по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), санкция которого предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что в Очаковском районе несовершеннолетний украл у односельчанина мопед, о котором «долго мечтал».