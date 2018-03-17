Вместо дымовых шашек Минобороны на 72 миллиона гривен закупило вещество для киноэффектов и игры в страйкбол

В Министерстве обороны закупили вместо дымовой смеси ДС-56 для боевых действий вещество, которое изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол и в съемках фильмов.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

Сумма сделки составила более 72 миллиона гривен. Расследование инцидента проводится военной прокуратурой Криворожского гарнизона.

Установлено, что в 2015 - 2017 годах в связи с необходимостью обеспечения войск дымовой смесью на Донбассе Департаментом госзакупок Минобороны Украины по заказу центрального управления войск РХБЗ закупили в ООО «Фирма Альфа ЛТД» дымовых смесей марки ДС-56.

При этом никаких испытаний перед приобретением проведено не было. Зато обнаружено, что закупленная дымовая смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая есть на вооружении в ВСУ.

В прокуратуре отмечают, что из-за отсутствия устойчивости дыма рассеивания в атмосферном воздухе закуплена дымовая смесь не обеспечивает надлежащего маскировочного эффекта, из-за чего вообще не может использоваться во время боевых действий.

Следствие установило, что по своим техническим характеристикам закуплена смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол и при кинематографических съемках и так далее.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее НАБУ показало схему хищения денег руководством Львовского бронетанкового завода при закупке двигателей.