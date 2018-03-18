Демонтаж конструкций на Майдане могут квалифицировать как преступление

Полиция Киева решает вопрос об открытии уголовного производства по статье 356 Уголовного кодекса («Самоуправство») в связи с самовольным демонтажем конструкций на Майдане Независимости сторонниками Михаила Саакашвили.

Об этом заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает отдел коммуникаций ГУНП Киева.

«В связи с призывами спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценк» - заявил Крищенко.

В целом акция на Майдане прошла без грубых нарушений правопорядка, но двоих активных провокаторов пришлось увезти в управление полиции.

Как известно, на Майдане Независимости накануне выходных установили металлические конструкции, которые сторонники Саакашвили расценили как попытку помешать их собранию. Поэтому 18 марта, когда начался очередной митинг за отставку президента Петра Порошенко, собравшиеся начали разбирать эти конструкции.

Напомним, что в Николаеве также проходила акция за импичмент Порошенко, при этом одновременно в центре прошло еще несколько массовых мероприятий и парад городской коммунальной техники.