В первые дни аннексии Крыма в Николаеве братки разгромили троллейбус – спустя четыре года виновные не наказаны

В первые дни аннексии украинского крымского полуострова четыре года назад в Николаеве группа молодчиков разгромила троллейбус. До сих пор за это преступление никто не наказан.

Об этом свидетельствует ответ на информационный запрос «Преступности.НЕТ» заместителя начальника главного управления Нацполиции в Николаевской области Ивана Выговского, опубликованного в статье «Четыре года оккупации. Чем был занят Николаев, когда «зеленые человечки» Крым захватывали».

«По данному факту было открыто уголовное производство № 12014150020001066 по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство с применением оружия»). Лишь через год милиция понесет в Центральный районный суд Николаева ходатайства в рамках расследования дела… А спустя четыре года в главном управлении Нацполиции в Николаевской области на наш запрос ответят: «На данный момент основания для сообщения о подозрении кому-либо в указанном уголовном производстве отсутствуют, досудебное расследование продолжается»… И все...», - говорится в публикации.

Стоит отметить, что происходило это вечером 25 февраля 2014-го года, после того, как несколько сотен «защитников памятников» и пророссийских сторонников вышли на площадь, где собирались майдановцы, и принялись угрожать им силовым разгоном.