Нардеп-николаевец Жолобецкий требует от правоохранительных органов беспристрастного расследования самоубийства Волошина

Народный депутат Украины от Николаевщины Александр Жолобецкий требует от правоохранительных органов беспристрастного расследования по делу самоубийства и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что в воскресенье, 18 марта, в Николаеве из боевого пистолета застрелился 29-летний исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий области. В частности, он за пару недель до смерти строил планы – закончить аэропорт и пойти на курсы летчиков гражданской авиации, так как очень хотел летать.