САП закрыла уголовное производство по резонансному задержанию генерала полиции

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении экс-начальника Департамента полиции охраны Нацполиции Украины генерала Сергея Будника, задержанного на взятке.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Генеральной прокуратуре Украины.

Ранее сообщалось, что 22 августа 2017 года сотрудники ГПУ и СБУ повели спецоперации в ходе которой разоблачили на взятке в почти 100 тысяч гривен начальника Департамента полиции охраны Украины генерала третьего ранга Будника. Кроме этого, по версии Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, он якобы требовал ежемесячные выплат за предоставление услуг по личной охране. Позже Печерский райсуд Киева разрешил выпустить генерала под залог.

По словам собеседника издания, 5 декабря 2017 года глава ГПУ Луценко передал уголовное производство за подследственностью в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, в связи с тем, что Верховная Рада Укарины в начале декабря 2017 года внесла изменения в Уголовный процессуальный Кодекс Украины. После чего 15 марта текущего года процессуальным руководителем САП было принято решение о закрытии данного уголовного производства согласно пункту 2 части 1 статьи 284 УПК Украины («Установлено отсутствие состава уголовного преступления»).

В свою очередь, извсетный автогонщик Алексей Мочанов в своей публикации для блога на «Преступности.Нет» под названием «Соберись, тряпка» потребовал извинений от Генпрокурора Луценко за публикацию на странице в Facebook.