Летчик-герой Волошин не оставил предсмертной записки, на момент прибытия «скорой» был жив и мог говорить, - полиция

фото - Униан Исполняющий обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин, покончивший жизнь самоубийством, не оставил предсмертной записки.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная, передает "Украинская правда".

Она также подтвердила, что на момент прибытия "скорой" Волошин был жив и мог говорить, но деталей этих разговоров не рассказала.

- Идет следствие. Следствие рассматривает все возможные версии. И, возможно, установит дополнительные квалификации, если они будут, - сказала Бережная.

При этом она добавила, чтополиция исследует переписку Волошина с работником аэропорта, где Волошин говорит о намерениях покончить с жизнью.

- Эта переписка, которая была, это человек, который работал в аэропорту (Максим Карпин - ПН), - сказала представитель полиции.

фото - Антон Тихомиров фото - Антон Тихомиров

На вопрос, может ли рассматриваться версия запугивания или склонения к самоубийству, Бережная сказала:

- Следствие будет изучать все версии, и будут допрошены все люди, потому что телефон также был изъят. В переписке, которая была, пока не установлено прямых угроз, которые могли бы свидетельствовать о том, что что-то угрожало погибшему. Но все это будет исследоваться, и в результате следствие установит возможные версии дополнительные.

Официально в отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщили, что расследование в рамках уголовного производства о гибели Владислава Волошина будет проводить Следственное управление главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

"С целью полного и беспристрастного расследования", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что дело взято под личный контроль начальника ГУНП в Николаевской области Юрия Мороза.

"Будут рассмотрены все возможные версии и выяснены причины того, что могло стать причиной трагедии. Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса «Умышленное убийство», как того требует процедура в подобных случаях. Проводятся следственные действия", - добавили в полиции, принеся соболезнования близким Владислава Волошина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета в воскресенье, 18 марта.