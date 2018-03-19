На Николаевщине суд арестовал рецидивистов, которые избили пенсионерку ради денег

В пятницу, 16 марта, суд избрал меру пресечения двоим мужчинам, которые избили 79-летнюю жительницу Арбузинки, требуя от нее денег.

Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Арбузинке полиция задержала двух злоумышленников, которые вломились в дом пожилой женщины и избивали ее, чтобы та отдала им деньги, но ушли лишь с недействительной банковской картой пенсионерки.

По ходатайству следователя двум нападавшим на пенсионерку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Также в прокуратуре отметили, что на данный момент расследование продолжается.

Напомним, что ранее на Николаевщине вооруженные разбойники связали скотчем пожилую пару и отобрали их деньги.