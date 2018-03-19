В Николаеве военнослужащий ранил сожительницу несколькими ножами, после чего силой удерживал в квартире

В Корабельном районе Николаева сотрудники полиции задержали военнослужащего, который в ходе бытовой ссоры тяжело ранил ножами свою сожительницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

После того, как мужчина нанес телесные повреждения женщине, нетрезвый злоумышленник силой удерживал ее в квартире, не давая ей возможности обратиться за помощью. Утром, когда мужчина ушел, закрыв потерпевшую в доме, она обратилась в полицию.

Спасать женщину прибыли сотрудники ГСЧС, полицейские и медики 18 марта около 11:15 часов. Врачи диагностировали у 40-летней пострадавшей колото-резаные ранения грудной клетки, одна из которых проникающая. Ножи, которыми военнослужащий ранил женщину, полицейские изъяли и отправили на исследование.

Вскоре сотрудники Корабельного отдела полиции установили местонахождение злоумышленника. 41-летний военнослужащий прятался от правоохранителей в доме, где собираются лица, ведущие асоциальный образ жизни, после чего он был задержан.

На данный момент мужчине сообщено о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений (часть 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что на Одесчине мужчина исколол бывшую жену шилом на глазах у их общего ребенка.