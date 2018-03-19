Заместителя главного военного прокурора Украины подозревают в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения заместителя главного военного прокурора Дмитрия Борзых.

Об этом сообщает «Левый берег».

- Уголовное производство зарегистрировано. Проводится расследование, - сообщил спикер Специальной антикоррупционной прокуратуры Ярослав Гордиевич.

Производство открыто по статье 366-1 («Декларирование недостоверной информации») и статье 368-2 («Незаконное обогащение») Уголовного кодекса Украины. Декларация Борзых засекречена.

Однако, по словам источника агентства в САП, в ней не указаны расходы на аренду дома, в котором он проживает, а также материальное и имущественное состояние его сожительницы. Борзых арендует дом в селе Лесники под Киевом площадью 390 кв. м и владеет автомобилем «Toyota Camry» стоимостью 300 тысяч гривен. В его декларации не указаны также члены семьи и их имущество.

Напомним, в декабре 2017 года журналисты программы «Наші гроші» сообщили, что Борзых в 2016 году арендовал большой дом в Лесниках с солнечными панелями обогрева и с ландшафтным дизайном двора. По данным риелторов, стоимость аренды такого дома – 3,5 тысячи долларов в месяц.